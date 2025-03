Ein Rekord-Gaudizug mit Elefanten und Schmetterlingen

Schon vor dem Start des närrischen Spektakels in Wemding fanden sich die ersten Zuschauer an ihren von der Sonne beschienenen Stammplätzen in der Altstadt ein. Am Dienstag bekamen einige Tausend Menschen bei der 27. Auflage des Gaudizugs mehr denn je zu sehen. Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer formierten sich zu einem Rekord-Umzug. Der war bunt und fröhlich. Bei fast frühlingshaften Temperaturen kamen gerade die aufwendig maskierten und bekleideten Mitglieder der Gruppen ins Schwitzen.

