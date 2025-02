Die letzte Rübe ist zu Sirup verarbeitet, die Maschinen stehen wieder still, aus den Schloten kommt kein Wasserdampf mehr. Das Südzucker-Werk in Rain hat jetzt in der bisher längsten Kampagne wohl den größten Rübenberg aller Zeiten verarbeitet. Der Konzern nennt keine Zahlen mehr, aber annähernd 1,8 Millionen Tonnen Zuckerrüben dürften nach Rain gerollt sein.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Südzucker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis