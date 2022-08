Mann fährt mit 2,2 Promille durch Maisfeld

Die Polizei stoppt einen betrunkenen Autofahrer auf Höhe Marxheim. Nun muss sich der Mann wegen verschiedener Verstöße verantworten.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Bertoldsheim durch ein Maisfeld gefahren. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie der 44-Jährige mit seinem Wagen auf von der Staatsstraße abkam und in das Feld rauschte. Der Mann durchfuhr das Getreidefeld komplett und machte sich dann weiter auf in Richtung Marxheim. Auf Höhe Neuhausen stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Rain den Mann.

Die Polizei stoppt den Mann und stellt bei ihm 2,2 Promille fest

Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Autofahrer starken Alkoholgeruch fest und führten vor Ort einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Promillewert von 2,20. Eine Streife der Inspektion Neuburg brachte anschließend den 44-Jährigen für eine Blutentnahme in das dortige Krankenhaus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Der betrunkene Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum verantworten. (AZ)