Rentner bekommt einen Schockanruf

Ein Rentner aus Marxheim hat am Donnerstag kurz vor 17 Uhr einen so genannten Schockanruf bekommen. Wie die Polizei mitteilt, war am anderen Ende ein Mann, der sich als Beamter der „Verkehrspolizei Marxheim“ ausgab. Er teilte dem Rentner mit, sein Kind habe einen Verkehrsunfall verursacht und er müsse zur Abwendung einer drohenden Strafe einen Geldbetrag zahlen. Der Angerufene erkannte die Betrugsabsicht und beendete das Gespräch. (AZ)

