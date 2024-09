Angler lässt Fische qualvoll am Ufer ersticken

Ein 72-jähriger Rentner hat Fische in zweistelliger Anzahl nach dem Angeln qualvoll ersticken lassen und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, besitzt der Mann einen Angelschein, sowie einen Fischereierlaubnisschein und kennt sich somit mit den Regeln des Fischfangs aus. Trotzdem beachtete er diese nicht. Der Senior angelte Montagmittag an der Wörnitz und war durchaus erfolgreich. Anstatt allerdings die Tiere nach dem Fang zu Betäuben und zu stechen, ließ er sie qualvoll an Land ersticken. Lediglich zwei Fische konnte eine kontrollierende Polizeistreife noch lebend feststellen und wieder in die Wörnitz einsetzen. (AZ)

