Autos stoßen zusammen: Rentner wird bei Unfall verletzt

Die Fahrerin eines Taxis hat am Montag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Die Frau wollte der Polizei zufolge um 13.50 Uhr von der Gartenstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin einen Pkw, den ein 79-Jähriger steuerte, und prallte gegen dessen linke Seite.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Senior, der sich Verletzungen zuzog, ins Krankenhaus. Die Beamten leiteten von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Verursacherin ein. Wegen der Karambolage kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bahnhofstraße. (AZ)