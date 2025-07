Historisches aus Donauwörth: Was hat es mit Johannes Traber auf sich, der das Rieder Tor rettete

Sie waren in einem bedauernswerten Zustand – die zwei Grabkreuze aus gefassten Schmiedeeisen auf dem Friedhof von Heilig Kreuz in Donauwörth. Eines ist für Johannes Traber, seine Frau Rosa und für den gemeinsamen Sohn Franz Xaver, der in Salzburg verstarb. Über das zweite Kreuz ist bislang nichts bekannt, da auch kein Name verzeichnet ist. Auf dem Schmiedeeisen sind applizierte Blechschnittfiguren aufgebracht. Sie sind farbig gefasst und partiell vergoldet. Beide sind rund 1,75 Meter hoch. Nach nur vier Monaten Absenz kehrten die zwei Kleinode nun restauriert und konserviert zurück – und sie stehen mittlerweile sogar unter Denkmalschutz.

Doch wer war Johannes Traber? Kurz gesagt: Er war einer der profiliertesten Kultur-Persönlichkeiten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Donauwörth. Ihm ist auch eine Straße im Osten Donauwörths oberhalb der Förg- und Enderlestraße gewidmet.

Zur Erinnerung an Johannes Traber steht in Donauwörth dieses Straßenschild. Foto: Gudrun Reißer

Johannes Traber kam auf Wanderschaft nach Donauwörth

Nur sehr schwach, weil verwittert, sind Daten und Namen auf einem gefassten Blech des Grabkreuzes zu lesen: „Hier ruth in Gott Herr Johannes Traber, Bibliothekar und Stadtarchivar, geboren zu Timmelsberg am 21.6.1859, gestorben zu Donauwörth am 6.2.1927.“ Näheres ist schwer zu entziffern. Johannes Trabers Lebenslauf geht vielmehr aus einem Nachruf, veröffentlicht in „Der Heimatfreund – zwanglos erscheinende Blätter zum Donauwörther Anzeigeblatt und zur Rieser Volkszeitung, Ausgabe 1927“ hervor. Gustav Dinger, ehemaliger Stadtrat, wurde dafür in seinem Archiv fündig.

Geboren ist Traber 1859 in Timmelsberg im Kanton Thurgau in der Schweiz. Seine Lehrer wurden ob seiner Intelligenz bald auf ihn aufmerksam. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Buchbinderlehre in Konstanz, kam auf Wanderschaft 1877 nach Donauwörth und fand eine Beschäftigung in der Buchbinderei des Cassianeums im ehemaligen Kloster Heilig Kreuz. Ludwig Auer (1839-1914), der die säkularisierte Benediktinerabtei erworben hatte, erkannte bald, dass Traber nicht unbedingt in seinem Lehrberuf erfolgreich sein würde, denn er las die Bücher viel lieber als dass er sie einband.

Johannes Traber, Bibliothekar des Cassianeums und Stadtarchivar; Abbildung aus: Der Landkreis Donauwörth,1966 Foto: Aus dem Buch „Der Landkreis Donauwörth, 1966"

Der Verleger und Unternehmer Ludwig Auer verhalf Johannes Traber zu einer Position in den Redaktionen seiner Zeitschriften und in der Bibliothek der Anstalt. Traber widmete sich (kunst-)geschichtlichen Studien und besonders in der Geschichte Donauwörths erwies er sich bald als ein Spezialist ersten Ranges. Wer Bücher aus der wachsenden Bibliothek ausleihen wollte, wurde erst von Kopf bis Fuß durch die starken Brillengläser gemustert, ob er auch würdig sei, solche Schätze in die Hand zu bekommen.

Zu seiner weiteren Ausbildung schickte Ludwig Auer Traber nach Maihingen, um die dortige Bibliothek des Fürsten zu Oettingen-Wallerstein kennen zu lernen und um die ehemalige Klosterbibliothek von Heilig Kreuz zu studieren. (Nach der Säkularisation 1803 war zunächst das Fürstenhaus Besitzer von Heilig Kreuz und damit auch der Klosterbibliothek). Dort widmete er sich den Forschungen zur Geschichte der aufgelassenen Klöster Heilig Kreuz, Kaisheim, Holzen und Niederschönenfeld.

Nach der Hochzeit mit Rosa Ring 1886 wollte sich Traber in München selbständig machen als Buchhändler mit Antiquariat, doch er scheiterte und kehrte 1896 zur Bibliothek des Cassianeums zurück. Als Sammlungsleiter begann er eine fruchtbare literarische Tätigkeit. Zudem war er 1901 Gründungsmitglied des „Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung“ und richtete 1914 das städtische Museum und Archiv im Rieder Tor ein. Bis zu seinem Tod 1927 verwaltete er dieses. Für seine Verdienste wurde Traber die Ehrenbürgerwürde der Stadt Donauwörth verliehen.

Johannes Traber ist es zu verdanken, dass das Rieder Tor - ein Wahrzeichen Donauwörths - heute noch steht. Foto: Gudrun Reißer

Traber ist es zu verdanken, dass das Rieder Tor heute noch steht

Ihm ist es vor allem zu verdanken, dass das Rieder Tor im Jahr 1900 nicht abgerissen wurde. Schon damals wandte er jede Mühe um Unterstützung auf und fand Fürsprecher beim königlichen Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer in München. Der Abriss des Rieder Tores! Eine Vorstellung, der nicht nur der städtischen Touristinformation, sondern jedem Donauwörther und jeder Donauwörtherin heute die Haare zu Berge stehen lassen.

Gedenktafel am Deutschordenshaus zur Erinnerung an die Gründung des k.u.k. (kaiserliche und königliche) Infanterie-Regiment der Hoch- und Deutschmeister und dessen erste Parade in Donauwörth 1696. Foto: Gudrun Reißer

Fortan publizierte und engagierte sich Traber unermüdlich. Er erhielt dafür manche äußere Anerkennung, die uns heute staunen lässt. 1907 erhielt er von Erzherzog Eugen von Habsburg-Österreich eine goldene „Busennadel“ mit dem Namenszug „E“ aus Brillanten für seine Verdienste bei der Enthüllung der Gedenktafel am ehemaligen Deutschordenshaus. Sie erinnern an die hier erfolgte Aufstellung des Deutschmeister-Regimentes im Jahr 1696. Für die Publikation über die Herkunft der seligen Margareta Ebner gab es die Papst-Medaille von Pius X. und 1918 ehrte ihn der letzte König Ludwig III. von Bayern mit dem silbernen Verdienstkreuz des Ordens vom Hl. Michael mit der Krone. Außerdem wurde Johannes Traber zum Ehrenmitglied des historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung ernannt.

Bei den sanierten Kreuzen (von links): Peter Kosak (Direktor der pädagogischen Stiftung Cassianeum), Birgit Bosner (Stadt Donauwörth), Gudrun Reißer (Stadtheimatpflegerin) und Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Foto: Mirko Zeitler/Stadt Donauwörth

Zum Aussehen von Johannes Traber ist zu sagen, dass es sich um einen stattlichen Mann mit ruhigem Wesen gehandelt haben muss. Er trug, zumindest 1903, bis auf die Schultern herabfallendes Haar. Sein mächtiges Haupt war wie von einer Löwenmähne umwallt, so zumindest ist es der genannten Ausgabe des Heimatfreunds zu entnehmen. Und natürlich, so hieß es weiter, erregte das überall Aufsehen.

Im Januar 1926 erlitt Johannes Traber einen Schlaganfall, im Februar 1927 einen zweiten, von dem er sich nicht mehr erholte. Er verstarb im Februar 1927 im Donauwörther Krankenhaus.

Die Schrift ist nahezu verwittert

Nun sind die beiden Grabkreuze wieder zu besichtigen. Gerettet wurde das historische Kleinods von einem Metallrestaurator aus Regensburg, den das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege vermittelte. Gustav Dinger hatte bis dahin erreicht, dass die Grabkreuze unter Denkmalschutz gestellt wurden. Dadurch konnte auch eine Förderung der Kosten über das Landesamt für Denkmalpflege beantragt werden. Die übrigen finanziellen Aufwendungen teilen sich die Pädagogische Stiftung Cassianeum und die Stadt Donauwörth.

Dem Restaurierungsbericht ist zu entnehmen: Vor der Restaurierung und Konservierung waren die volkstümlichen Malereien versprödet und von Korrosion partiell unterwandert, Auflagen von Rost schädigten die Motive. Dennoch sind die Bildthemen noch weitgehend klar ablesbar, jedoch ist die Schrift nahezu verwittert. Mithilfe von Glasfaserpinseln, Skalpell und Schwamm wurden die Oberflächen schonend gereinigt. Zur Sicherung der Farbschichten und des Metalls wurde entsprechend Klarlack und Wachs aufgetragen und mittels feiner Bürsten verdichtet, damit sich Moose und Staub nicht sofort wieder auflegen können. Restaurierung und Konservierung heißt jedoch nicht, dass Schrift- oder Farbpartien wieder ergänzt werden.