Rettingen

12:00 Uhr

Ausstellung in Rettingen: Wilde Werke und freie Materialschlachten

Plus Die Künstlerin Monika Nagel stellt bei der Bäuerlichen Weihnacht in Rettingen ihre Arbeiten aus.

Die Malerin Monika Nagel lädt unter dem Titel "So gesehen… Welttheater… 4. Aufzug" zu einer Ausstellung in die Bäldleschwaige nach Tapfheim-Rettingen ein. Ihre Arbeiten sind dort an allen vier Adventswochenenden während der Bäuerlichen Weihnacht im Feststadel zu sehen und können auch erworben werden. Als ehemalige Gastronomin und Geschäftsführerin – unter anderem von Eickmanns Kaffeehaus in Augsburg – begann Monika Nagel, neben Theateraufführungen, Konzerten und Lesungen auch Kunstausstellungen zu organisieren. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin.

