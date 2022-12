Blitzerfoto entlarvt Fahrer ohne Führerschein am Steuer

Ein 31-jähriger Münchner hätte eigentlich nur Tempo 30 fahren dürfen. Doch das war nicht seine einzige Verfehlung.

Deutlich teurer als vermutlich erwartet wird für einen 31-jährigen Münchner nun ein Blitzerfoto, das in der Wertinger Straße in Rettingen entstanden ist. Bereits Ende Oktober war der Mann dort in seinem Auto mit einer deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung der maximal zulässigen 30 Stundenkilometer gemessen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich jetzt im Rahmen einer sogenannten Fahrerermittlung herausgestellt, dass der 31-Jährige zur Tatzeit gar nicht am Steuer hätte sitzen dürfen. Er war nämlich damals mit einem rechtskräftigen Fahrverbot belegt und hatte daher seinen Führerschein abgegeben. Nun hat er eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren trotz Fahrverbots am Hals. (AZ)