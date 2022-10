Ehepaar überrascht Einbrecher in Wohnhaus in Rettingen

Bewohner in Rettingen stellen am Freitag ein Einbrecher-Paar und übergeben es der Polizei. Die Täter sind einschlägig vorbestraft.

Ein Ehepaar hat durch sein beherztes Verhalten am Freitag im Tapfheimer Ortsteil Rettingen ein Einbrecher-Duo gestellt und der Polizei übergeben.

Nach Angaben der Inspektion Donauwörth beobachtete um 17.15 Uhr ein aufmerksamer Nachbar bei einem Spaziergang, dass sich eine fremde Frau in einem unbewohnten Anwesen in dem kleinen Dorf aufhielt. Dem 61-Jährigen kam dies verdächtig vor. Er informierte seine Ehefrau, 60. Gemeinsam stießen sie auf die 35-Jährige und deren Begleiter, 44. Die Zeugen hielten das Paar, das keinen Widerstand leistete, so lange fest, bis die Polizei eintraf.

Eine Briefmarkensammlung aus dem Haus in Rettingen liegt bereits im Auto der Einbrecher

Es stellte sich heraus, dass die Täter aus Ulm stammen. Sie hatten an dem Gebäude die Eingangstür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. In dem Haus durchwühlten die Eindringlinge alle Schränke und nahmen eine Briefmarkensammlung mit, die den Gesetzeshütern zufolge einen Wert von circa 2500 Euro hat. Die Beute hatte das Paar bereits in seinem Auto deponiert, das gut 100 Meter vom Wohnhaus entfernt geparkt war.

Bei dem 44- und der 35-Jährigen entdeckten die Beamten auch noch einiges an Einbruchwerkzeug sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Außerdem kam heraus, dass die Ertappten bereits mehrfach wegen Wohnungseinbrüchen vorbestraft sind. Deshalb wird das Paar am Samstag in Augsburg einem Haftrichter vorgeführt. (AZ)