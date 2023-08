Rettingen

vor 18 Min.

Innenminister Joachim Herrmann singt mit Erna Dirschinger

Plus Der Landespolitiker kommt am 7. September und würdigt das Engagement der Bäldlemusikanten mit ihrer Frontfrau. Ob der die Töne richtig trifft, hat er uns vorab verraten.

Von Barbara Würmseher

Ist es eine der besonderen Qualitäten eines Bayerischen Innenministers, singen zu können? - Immerhin gehört die Bayernhymne fest zum musikalischen Repertoire eines weiß-blauen Landespolitikers und auch sonst ergeben sich immer wieder offizielle Gelegenheiten, bei denen es hilfreich ist, intonationssicher zu sein. Ein solcher Anlass wird jetzt am Donnerstag, 7. September, sein. Denn dann wird Minister Herrmann um 16.30 Uhr in Rettingen in der Bäldleschwaige erwartet. Er will am beliebten Singnachmittag mit Erna Dirschinger teilnehmen. Und wer die temperamentvolle Musikantin kennt, weiß, dass sie den Politiker charmant zum Mitmachen animieren wird.

Seit zehn Jahren gibt es diese Veranstaltung im Tapfheimer Ortsteil, die sich über einen gewissen Kultstatus freuen darf. Seit zehn Jahren bringen die Bäldle-Musikanten und Frontfrau Erna ihr Publikum dazu, kräftig in Lieder einzustimmen und Quizfragen zu beantworten. Und diesmal also wird der Bayrische Innenminister mitten unter ihnen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen