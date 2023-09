Nouripour in Rettingen: "Müssen Dinge ändern, damit es bleibt, wie es ist"

Plus Grünen-Bundesvorsitzender Nouripour zeigt sich in der Bäldleschwaige selbstkritisch. Viele Fragen im Publikum zielen auf die Politik der Partei auf Bundesebene.

Omid Nouripour kam überraschend früh zu dem "Grünen Biergarten-Nachmittag" in der Bäldleschwaige bei Rettingen. Diese Zeit nutzte der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, um mit seinen Parteikollegen aus dem Landkreis Donau-Ries und Dillingen zu plaudern. Als sich der 48-Jährige dann den Fragen der Besucherinnen und Besucher stellte, übte er auch Kritik an seiner Partei.

Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Albert Riedelsheimer, Kandidat für den Bezirkstag, welche Erfolge die Grünen in der letzten Legislaturperiode im Bezirkstag verbuchen konnten. Dazu zählten Riedelsheimer zufolge unter anderem der Aktionsplan "Inklusion" sowie die Stelle des Umweltbeauftragten im Bezirkstag. Die Landtagskandidatin Eva Lettenbauer legte ihren Schwerpunkt auf zukünftige Entwicklungen, die sie mit den Grünen in Bayern umsetzen wolle. Sie sprach sich für "saubere und billige Energie" auf dem Land aus, thematisierte den Fachkräftemangel und bekräftige ihre Forderung nach einer verbesserten Infrastruktur.