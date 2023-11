Rettingen

vor 32 Min.

Weihnachtliche Romantik im Hofgut Bäldleschwaige

Plus Die Budenstadt dort ist wieder eröffnet und bietet einen Anziehungspunkt für Jung und Alt. Mit der Bäuerlichen Weihnacht hat Carl Philipp Sautter viel Erfolg.

Von Helmut Bissinger

Die große Feuertonne ist ein Anziehungspunkt. Drei Besucherinnen stehen um sie herum, um sich aufzuwärmen. Es ist winterlich kalt. „White Christmas“ schallt es aus den Lautsprechern. Und tatsächlich mischen sich unter die Regentropfen einige erste zaghafte leise Schneeflocken. Immer länger werdende Scheinwerferkolonnen bahnen sich aus allen Himmelsrichtungen den Weg durch die Dämmerung. Ihr Ziel: die Bäuerliche Weihnacht auf dem Hofgut Bädleschwaige in Rettingen.

Es ist das erste Wochenende - noch vor dem Ersten Advent - an dem Karl-Philipp Sautter und sein Team zum Weihnachtsmarkt laden. „Wir freuen uns, dass gleich zum Start in vier spannende Wochen so viele Besucher gekommen sind“, freut sich der Organisator. Vor exakt 25 Jahren hatte Sautter die Idee, auch im Winter Gäste auf sein Hofgut zu locken. Angefangen hat alles mit knapp 20 Ständen, heute sind es annähernd 60. Wäre Corona nicht gewesen, hätte der umtriebige Hofgut-Besitzer in diesem Jahr das 25. Jubiläum feiern können.

