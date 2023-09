Rettingen/Wemding

vor 47 Min.

Wenn der Innenminister singend mit der CSU auf Wahlkampftour geht

Plus Joachim Herrmann würdigt Bürger-Engagement. In der Bäldleschwaige und in Wemding spricht er von "großartiger Landwirtschaft" und den "besten Hubschraubern der Welt".

Von Gitte Händel

Wie es klingt, wenn Innenminister Joachim Herrmann singt, konnten einige Donau-Rieser am Donnerstagabend bei zwei Veranstaltungen im Landkreis Donau-Ries erleben. Singend begann Herrmanns Besuch in der Bäldleschwaige, singend wurde er in Wemding beendet. Begleitet wurde Herrmann von Wolfgang Fackler und Peter Schiele sowie den Gästen der beiden Veranstaltungen. Was los war? Die CSU war auf Wahlkampftour mit ihren Direktkandidaten für Landtag und Bezirkstag, und Joachim Herrmann war als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung Hauptredner.

Das Hofgut Bäldleschwaige gehört zur Gemeinde Tapfheim. Bewirtschaftet wird es von Karl-Friedrich Sautter, seiner Frau und seinen Kindern. „Es ist mein Leben“, erzählt er strahlend. Vor 31 Jahren haben sie zusammen angefangen. Aus der Landwirtschaft wurde allmählich das Hofgut mit seinen vielen Angeboten. Dazu gehört auch der Singnachmittag. Es gibt ihn seit mittlerweile zehn Jahren. Erna Dirschinger lädt zusammen mit den Bäldlemusikanten alle vierzehn Tage zum Singen und geselligen Beisammensein ein. Die Nachmittage sind gut besucht. „Die meisten Gäste kenne ich mittlerweile persönlich“, meint Sautter.

