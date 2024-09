In Mertingen soll bald Biomethan erzeugt werden

Im Bio Energie Centrum (BENC) hat man große Pläne: Paul Schweihofer will in Mertingen nun nicht nur „grünen Strom“, sondern auch „grünes Gas“ produzieren. Der Landwirt war Vorreiter bei der grünen Energie. 1999, als er sein Unternehmen ins Leben rief, entstand Strom in Deutschland vor allem aus Kohle, Kernenergie und Erdgas. Erneuerbare Energien lieferten nicht einmal ein Fünftel der Leistung von heute.

Helmut Bissinger