Wenn nachts der Jaudus brennt

In Riedheim wurde am Karsamstag ein alter Brauch gepflegt: Das Jaudus-Feuer.

Der „Jaudus“ (von Judas Ischariot, dem Verräter Jesu) loderte einst in vielen Dörfern in der Osternacht. In der Gemeinde Holzheim wird dieser Brauch bis heute gepflegt. Auf dem markanten "Hausberg" bei Riedheim wird das von den Familien gespendete Holz aufgerichtet, an die Spitze wird eine Strohpuppe („Judas“) befestigt. Angezündet wurde das "Jaudus" genannte Osterfeuer auch heuer wieder nach der kirchlichen Feier in der Dunkelheit des Karsamstags. (arh)

