59 Temposünder am Schul-Kreisverkehr in nur eineinhalb Stunden

Erlaubt ist in der Kreuzfeldstraße in Riedlingen maximal Tempo 30. Aufgrund vieler Beschwerden überprüfte die Polizei Autofahrer und hatte ein erstaunliches Ergebnis.

Aufgrund einer Vielzahl von Beschwerden über Schnellfahrer haben Zivilbeamte der PI Donauwörth bereits vor einer Woche Lasermessungen in der Kreuzfeldstraße in Riedlingen vor dem Schul-Kreisverkehr durchgeführt. Sie kontrollierten die Verkehrsteilnehmer zwischen 7.50 Uhr und 9.15 Uhr. Erlaubt sind dort seit einigen Wochen nur noch maximal 30 Stundenkilometer. In den knapp eineinhalb Stunden der Messung wurden 59 Verkehrsteilnehmer registriert, die das vorgeschriebene Tempo überschritten. 53 Verstöße waren im Bereich von Verwarnungen. Sechs Temposünder wurden angehalten und bekamen noch vor Ort Anzeigen. Sie müssen jeweils 98,50 Euro bezahlen. Auffällig war, so die Polizei, dass ausnahmslos alle Verstöße von Fahrerinnen und Fahrern mit DON-Kennzeichen begangen wurden. (AZ)