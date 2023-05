80-jähriger Rollstuhlfahrer rutscht in Riedlingen in den Baggersee

Beim Wenden rutscht ein Senior in Riedlingen mit seinem Rollstuhl in den See. Der Mann konnte sich selber retten, der Rollstuhl wird von der Feuerwehr gerettet.

Ein 80-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Riedlingen in den Baggersee gerutscht. Die Polizei berichtet, dass der Senior mit seinem elektrischen Rollstuhl in einem Gartenabteil am Riedlinger Baggersee auf einen angegrenzenden Holzsteg fahren wollte. Beim Wenden rutschte der Mann im Rollstuhl in den See. Der Senior rettete sich selbst durch Schwimmen ans Ufer und betätigte den Notruf. Die Riedlinger Feuerwehr und die Donauwörther Wasserwacht bargen den Rollstuhl. Der Mann blieb unverletzt. (AZ)

