Achtung Blaualgen: Am Riedlinger Baggersee gilt weiterhin Badewarnung

Das Gesundheitsamt bittet um Vorsicht. Blaualgen können schlimmstenfalls schwere gesundheitliche Beschwerden verursachen.

Der Sommer kehrt nach einer Durststrecke wieder zurück, die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Lust, sich am oder im Wasser aufzuhalten. Doch ist die Freude in Donauwörth teilweise getrübt - zumindest was das Naherholungsgebiet am Riedlinger Baggersee betrifft. Für das dortige Gewässer spricht das Gesundheitsamt am Landratsamt Donauwörth erneut eine Badewarnung aus. Die gefährlichen Blaualgen haben sich wieder ausgebreitet. Es gibt in weiteres Mal Hinweise auf einen Algenteppich, wie Landratsamts-Pressesprecherin Gabriele Hoidn mitteilt. Das habe eine Kontrolle des Gesundheitsamts am Donnerstagnachmittag ergeben.

Allerdings handle es sich bei den Algenteppichen um ein Phänomen, das auch schnellen Umweltveränderungen wie zum Beispiel Wind- oder Regeneinflüssen unterliege. Er könne auch wieder verschwinden. Aktuell bleibt jedoch angesichts der angekündigten wärmeren Temperaturen und des damit verbundenen erwarteten Wiederauftretens des Algenteppichs die Badewarnung bestehen.

Die nächste Beprobung des Gewässers wird Mitte der kommenden Woche erfolgen. Das Gesundheitsamt empfiehlt vor jedem Badegang eine Sichtprüfung der Badezone. Insbesondere bei Kindern sollte unbedingt darauf geachtet werden. Warnschilder am Ufer weisen weisen ebenfalls darauf hin.

Blaualgen können Durchfall, Atemnot oder Hautreizungen verursachen

Augen auf heißt es also für jeden Badegast, der im See schwimmt oder plantscht. Die Algenteppiche sind für das bloße Auge gut sichtbar. Laut Gesundheitsamt handelt es sich um grünliche, teppichartige Flächen auf der Wasseroberfläche. Es gilt, den Kontakt mit sichtbaren Schlieren zu vermeiden, beim Wassersport kein Wasser zu schlucken und beim Auftreten von Durchfall, Atemnot oder Hautreizung umgehend zum Arzt zu gehen. Die giftigen Bakterien der Blaualgen können schnell wandern. Und in größeren Mengen schlimmstenfalls lebensgefährlich sein.

Zu Warnungen, wie das Gesundheitsamt nun eine ausgesprochen hat, kommt es im Landkreis Donau-Ries selten. Noch seltener zum nächsten Schritt, dem Badeverbot - wovon die Behörde beim Riedlinger Baggersee Stand jetzt weit entfernt ist. "Das Gesundheitsamt sieht ein solches Verbot aus heutiger Sicht nicht als notwendig an", sagt Gabriele Hoidn auf Anfrage unserer Redaktion. "Man will den Leuten ja nicht den Badespaß verderben, da es jetzt wieder wärmer wird." (wüb)

