Aiwanger will Wasserstoff im Donau-Ries-Kreis voranbringen

Wirtschaftsminister besucht das Donauwörther Familienunternehmen MR Plan – einen Vorreiter in der Zukunftstechnologie Wasserstoff. Aiwanger teilt politisch aus.

Es ist ein anderer Hubert Aiwanger, der Montagmittag durch die Gänge des Bürogebäudes in der Kaiser-Karl-Straße marschiert, als jener vor wenigen Wochen auf der Donau-Ries-Ausstellung. Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Bayerische Ministerpräsident stand zuletzt massiv unter Druck wegen der sogenannten "Flugblatt-Affäre". Beim Besuch des Familienunternehmens MR Plan im Riedlinger Gewerbegebiet sollte indes das Zukunftsthema "Wasserstoff-Technologie" im Blickpunkt stehen. Politisch teilte Aiwanger dann aber doch aus gegen die Konkurrenz.

"Schau mer uns die Pläne mal an", sagt Aiwanger recht entspannt wirkend beim Betreten des Konferenzraums jenes Bürogebäudes, das ein Unternehmen beherbergt, das eine Menge Hightech "made in Donauwörth" in die Welt exportiert. MR Plan will aber nicht nur im Rest der Republik und in der weiten Welt sein Wissen und seine Technologien zur konkreten Umsetzung führen - sondern auch direkt in der Region, genauer gesagt im Landkreis Donau-Ries.

Donauwörth als Verkehrsknoten brauche Wasserstoff-Infratsruktur

Hier bewege man sich an einem süddeutschen "Verkehrsknotenpunkt", allerdings einem ohne grundlegende Wasserstoff-Infrastruktur, wie Wasserstoff-Experte Alexander Kümmelschuh von MR Plan dem Minister erläutert. Die Firma wolle nun möglichst viele Partner an Bord holen - Konzerne wie Airbus und Zott etwa, aber auch Busunternehmen - um dann, nach der Beschaffung wasserstoffgetriebener Gerätschaften, diese auch mit dem Rohstoff versorgen zu können. Kurzum: Es soll zunächst einmal eine Wasserstofftankstelle im Kreis Donau-Ries entstehen.

Diese solle über eine "geschlossene Wertschöpfungskette" verfügen; die Rohstoff-Produktion sowie die Nachnutzung der Abwärme und des Sauerstoffs solle ebenfalls regional, beziehungsweise lokal möglich sein. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Claus R. Mayer, äußert auf Nachfrage der Redaktion, dass eine solche Tankstelle in gut zwei bis zweieinhalb Jahre stehen könnte - "vorausgesetzt der politische Wille ist da".

Aiwanger bricht in Riedlingen Lanze für die Wasserstoff-Technologie

Aiwanger bricht sodann eine Lanze für den Wasserstoff: "Mit dem Thema wurde ein Stein ins Rollen gebracht", freut sich der Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef - jedoch gebe es "bei der Umsetzung noch Sand im Getriebe". Er erläutert denn auch umgehend, an welchen Orten jener Sand eingestreut werde, seiner Meinung nach - "in Berlin und bei der EU" würden jener Zukunftstechnologie Wasserstoff, die es zur Energiewende so dringend bräuchte, nach wie vor "Steine in den Weg gelegt". Die rot-grün-gelbe Bundesregierung unterstütze die H2-Technologie "nur mit halbem Herzen", man wisse nicht, was wo wie gefördert werde, auch stehe zu viel Bürokratie einer bereits jetzt möglichen Wasserstoff-Infrastruktur im Wege.

Lesen Sie dazu auch

Aiwanger präsentierte hierzu ein Beispiel: Wasserstoff-Lastwagen bräuchten eine Genehmigung für 90 Zentimeter mehr Länge, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) "gibt sie aber nicht, obwohl man bereits seit zwei Jahren an ihn heranbetet wie an eine kranke Kuh". Die bisherigen Argumente gegen die Längenzulassungen bei den Lkw seien allesamt "Käse", so Aiwanger - der im Gegensatz zu seinem Besuch auf der Donau-Ries-Ausstellung kurz nach dem Aufploppen der Flugblatt-Affäre nun wieder hörbar kämpferisch auftritt. Aiwanger wettert gegen "grüne und linke Ideologen", die eher eine Deindustrialisierung in Kauf nähmen, als sich für Technologie-Offenheit auszusprechen.

Wärmepumpe alleine klappe nicht, sagt Hubert Aiwanger

Momentan gibt es im Markt Hohenwart (Kreis Pfaffenhofen/ Oberbayern) ein Pilotprojekt, bei dem in Wohngebäuden und Gewerbebetrieben Wasserstoff statt Erdgas durch die Leitungen fließt - wenn das nachhaltig klappe, dann spräche nichts dagegen, "dass es auch bei 1000 Häusern und 100 Betrieben funktioniert". "Habeck müsste schon längst in Hohenwart gewesen sein", sagt der bayerische Wirtschaftsminister. Es sei indessen illusorisch, so Aiwanger weiter, dass beispielsweise in einer Stadt wie München die Hälfte des Altbestands an Gebäuden auf die Wärmepumpen-Technologie umgerüstet werden könne. Herauszuhören ist deutlich: Es braucht wohl die technologische Mischung, die von der Ampel-Regierung forcierte Wärmepumpe alleine schaffe es nicht.

In den Geschäftsräumen des Donauwörther Familienbetriebes finden sich - obwohl es offiziell eher kein Wahlkampfauftritt sein sollte - angesichts der anstehenden Landtagswahlen am Sonntag mit Michael Bosse, Florian Riehl, Michael Dinkelmeier und Fabian Mehring die regionalen Spitzenkandidaten der Freien Wähler (FW) in der Kaiser-Karl-Straße ein.

MR Plan-Chef zeigt sich optimistisch und pragmatisch

MR Plan-Chef Mayer blickt unterdessen mit optimistischem Pragmatismus auf den Vormittag: Er sei froh, dass Wasserstoff im bayerischen Wirtschaftsministerium ein großes Thema sei, denn "die Zeit drängt" - es brauche den Ausbau in der Wasserstoff-Infrastruktur dringend im Sinne der Energiewende und zur künftigen Versorgung der Gaskunden sowie der Industrie. 30 Ingenieure seien bei MR Plan mit dem Thema befasst. Man habe das Wissen in Donauwörth, und das solle zeitnah in die Praxis umgesetzt werden. Nicht nur andernorts auf der Welt, auch hier, wo so vieles entwickelt werde, vor Ort im Kreis Donau-Ries.