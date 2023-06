Riedlingen

vor 18 Min.

Anruf löst Rettungseinsatz am Riedlinger Baggersee aus

Drei junge Männer befinden sich angeblich in Not. Deshalb eilen Rettungskräfte an den Riedlinger Baggersee.

Ein vermeintlicher Notfall hat am Sonntag im Naherholungsgebiet Riedlingen für einen größeren Einsatz von Rettungskräften gesorgt. Auslöser dafür war der Polizei zufolge der Anruf eines Mannes. Der teilte am Vormittag mit, dass sich drei Männer nach dem Genuss einer Shisha-Pfeife auf der Plattform im Baggersee befänden und entkräftet seien. Vermutlich habe der Anrufer angenommen, dass die Personen benommen seien, so die Polizei. Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts, der Wasserwacht und der Polizei eilten zu dem Gewässer - und trafen die drei 18-Jährigen an, die sich wohlbehalten am Ufer aufhielten. Dorthin war das Trio geschwommen. Gesundheitliche Probleme hatte dieses nicht. (AZ)

