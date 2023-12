Zwölf Tonnen schweres Betonteil stürzt auf Arbeiter

Ein Mann erleidet bei einem Unfall auf einer Baustelle in Riedlingen schwere Verletzungen. Der Mann kommt mit dem Helikopter nach Augsburg in die Klinik.

Bei einem Betriebsunfall auf einer Baustelle in Riedlingen hat sich ein Arbeiter am Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, stand der 62-Jährige um 13.40 Uhr auf einer Hebebühne in etwa zwei Metern Höhe, als sich ein knapp zwölf Tonnen schweres Spannbetonteil über dem Mann löste. Es brach nach unten und prallte gegen die Hebebühne. Dabei touchierte das fallende Objekt auch den Arbeiter.

Der 62-Jährige erlitt schwere Quetschungen im Oberkörperbereich. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in das Universitätsklinikum nach Augsburg. Die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth verständigten die zuständige Berufsgenossenschaft. (AZ)

