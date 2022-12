Auffahrunfall vor Hubschrauber-Kreisverkehr in Riedlingen

Weil eine Autofahrerin in Riedlingen nicht aufpasst, kommt es zu einem Unfall. Eine Frau wird leicht verletzt.

Ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro und eine Leichtverletzte - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Riedlingen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-Jährige, die mit ihrem Auto von der B16 abbog und auf den Hubschrauber-Kreisverkehr zusteuerte, unachtsam und prallte auf einen Pkw, der vor ihr unterwegs war. Die 38-Jährige, die in diesem Wagen unterwegs war, erlitt Kopfschmerzen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro summieren. Die Beamten verwarnten die Verursacherin gebührenpflichtig. (AZ)