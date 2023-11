Auto bei Auffahrunfall in Riedlingen von der Straße geschleudert

Eine 80-jährige Autofahrerin bemerkt in Riedlingen nicht, dass das Auto vor ihr abbiegen möchte. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Schaden.

Am Donnerstag ist es in Riedlingen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autofahrerinnen gekommen. Laut Polizeimeldung musste eine vorausfahrende 68-Jährige beim Abbiegen im Kreisverkehr zwischen Küsterfeldstraße und Schulstraße verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte eine 80-jährige Autofahrerin nicht und prallte in das Heck des Wagens.

Im Anschluss wurde das Auto der 80-Jährigen über Grünstreifen und Gehweg in die Hecke der Grundschule sowie gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt. (AZ)

