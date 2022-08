Auto rollt in Riedlinger Baggersee: Schadenshöhe steht fest

Die Polizei Donauwörth hat nach dem Großeinsatz am Riedlinger Baggersee nun die Höhe des Schadens ermittelt. Dort war ein Wagen ins Wasser gerollt.

Nach den kuriosen Ereignissen am Riedlinger Baggersee am Mittwochnachmittag, steht nun die Höhe des Schadens fest. Wie berichtet war ein Kleinwagen in den kleinen See gerollt und musste aufwändig geborgen werden. Wie die Polizei Donauwörth jetzt mitteilt, hat der Skoda tatsächlich einen Totalschaden. Dieser wird auf den Wert von 5000 Euro geschätzt.

Großeinsatz in Riedlingen: Auto rollt in den Baggersee - war jemand im Wagen?

Zudem hat sich bestätigt, dass der 51-Jährige aus einer Lechgemeinde an seinem geparkten Fahrzeug tatsächlich nicht die Handbremse gezogen hatte. Deshalb setzte sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung – der Fahrer war mit seiner Tochter zu dieser Zeit längst beim Baden. Dort erreichte ihn erst wieder die Durchsage der Polizei, die den über das Kennzeichen ermittelten Halter ausgerufen hatte.

Der Fahrer wurde von der Polizei noch vor Ort gebührenfrei verwarnt. (AZ)

