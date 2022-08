Riedlingen

vor 36 Min.

Auto rollt in Riedlinger Baggersee und löst Großeinsatz aus

Plus Ein Kleinwagen rollt in den Riedlinger Baggersee. Zahlreiche Rettungskräfte eilen zum See, um mögliche Verletzte zu bergen. Vor Ort klärt sich die Lage schnell.

Von Barbara Wild

Ein Auto, das in den kleinen Riedlinger Baggersee gerollt ist, hat am Mittwochnachmittag in Donauwörth zu einem Großeinsatz geführt. Gegen 15 Uhr haben Passanten beobachtet, wie der Kleinwagen vom Parkplatz in den See rollte. Nachdem anfangs nicht klar war, ob sich noch jemand in dem Auto befindet, wurden zahlreiche Rettungskräfte verständigt. Wasserwacht, Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen des BRK kamen zum Einsatzort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde verständigt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen