Autofahrer ist 26 Stundenkilometer zu schnell in Riedlingen unterwegs

Die Polizei Donauwörth misst in Riedlingen die Geschwindigkeit, etwa jeder zwanzigste Autofahrer ist deutlich zu schnell. Was die Raser erwartet.

Gut drei Stunden lang hatten die Beamten der Polizei Donauwörth ihr Geschwindigkeitsmessgerät am Mittwochmorgen in der Steinbergstraße in Donauwörth aufgebaut. Von 264 Autos, die in dieser Zeit vorbeifuhren, waren laut Polizei elf deutlich zu schnell. Das entspricht einer Beanstandungsquote von 4,2 Prozent.

In sechs Fällen wird eine gebührenpflichtige Verwarnung bis 55 Euro und in fünf Fällen eine Anzeige samt Punkten die Folge sein. Der traurige Höchstwert war mit 76 km/h, bei erlaubten 50, insgesamt 26 km/h zu schnell. Auf den Fahrer kommen 180 Euro Bußgeld sowie ein Punkt zu. Fahrverbote gab es am Mittwoch nicht. (AZ)

