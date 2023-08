Autofahrer mit knapp zwei Promille verursacht Unfall in Riedlingen

Nahe des Riedlinger Baggersees kommt es zu einem Unfall. Die Ursache findet die Polizei schnell heraus.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Riedlingen einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der 34-Jährige am Sonntag um 7.25 Uhr vom Parkplatz des Riedlinger Baggersees in Richtung der B16. In einer Linkskurve kam der Wagen des Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen im Grünstreifen geparkten Pkw.

Die Beamten vernahmen einen Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahr und führten einen Schnelltest vor Ort durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Die Polizei stellte den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Zudem folgte eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 9000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)

