Autofahrer prallt in wartendes Auto

Beim Ausfahren von einer Parkfläche übersieht ein Monheimer, dass bereits ein Auto in der Ausfahrt wartet.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr in Riedlingen ereignet. Laut Polizei wollte ein Monheimer vom Parkplatz einer Bäckerei in der Kaiser-Karl-Straße ausfahren und übersah dabei wohl, dass in der Ausfahrt bereits ein Auto stand und wartete. Der Mann fuhr dem Auto ins Heck, dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. (AZ)