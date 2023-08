Autofahrer tankt Diesel für 95 Euro, bezahlt aber nicht

Ein Pkw-Fahrer zapft an einer Tankstelle in Riedlingen Sprit und macht sich dann aus dem Staub. Die Polizei ermittelt gegen einen Verdächtigen.

Ein Autofahrer hat an einer Tankstelle in Riedlingen für fast 95 Euro Diesel gezapft, diesen aber nicht bezahlt. Laut Polizei geschah dies bereits am vorigen Freitag in der Bürgermeister-Hefele-Straße. Gegen den Halter eines Ford mit NÖ-Kennzeichen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Tankbetrugs. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)