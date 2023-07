Autofahrer tankt und zahlt nicht

Ein Opelfahrer mit DON-Kennzeichen hat am Dienstag getankt, aber danach nicht bezahlt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag um kurz nach 9.30 Uhr an einer Zapfsäule einer Tankstelle in der Bürgermeister-Hefele-Straße in Riedlingen für exakt 39,99 Euro Benzin getankt - aber nicht bezahlt. Es handelte sich bei dem Auto um einen blauen Opel Zafira mit DON-Kennzeichen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch