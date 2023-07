Autofahrer übersieht Kind auf Rad: Unfall in Riedlingen

In Riedlingen passiert am Montag ein Schulwegunfall. Dieser ging noch glimpflich ab.

Glimpflich abgegangen ist ein Schulwegunfall am Montagmorgen in Riedlingen. Wie die Polizei berichtet, passierte dieser um 7.35 Uhr in der Küsterfeldstraße im Bereich der Einmündung Lilienweg. Beteiligt waren ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Stadtgebiet und ein ebenfalls in der Kommune wohnender, zehnjähriger Fahrradfahrer. Der war auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Als der Pkw-Fahrer aus der Lilienstraße in die Küsterfeldstraße einbiegen wollte, übersah er das Kind auf dem Rad. Der Schüler stieß gegen die Frontpartie des Pkw und kippte auf die Fahrbahn.

Die vorsorglich alarmierten Besatzungen von Rettungs- und Notarztwagen stellten keine sofort behandlungsbedürftigen Verletzungen fest, sodass die leichten Blessuren des Kindes daheim behandelt werden konnten. Am Stoßfänger des Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Kind blieb glücklicherweise, bis auf minimale Blessuren, unversehrt. Ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde routinemäßig eingeleitet. (AZ)