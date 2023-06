Betrunkener Autofahrer zieht Schlangenlinien in Donauwörth

Ein Autofahrer fällt in Donauwörth durch seine Fahrweise auf. Die Polizei sucht nach etwaigen Geschädigten.

Die Polizei hat einen Mann festgestellt, der im Donauwörther Ortsteil Schlangenlinien gefahren ist. Ein Zeuge hatte den Fahrer am Montag gegen 15.30 Uhr im Kernstadtbereich entdeckt und der Inspektion Donauwörth telefonisch gemeldet. Die Beamten stellten den ukrainischen Staatsangehörigen in einem Pkw Opel mit polnischer Zulassung vor einem Baumarkt in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße fest. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung war der 40-Jährige nicht mehr in der Lage zu stehen.

Da er einen Alkoholtest verweigerte, zeigten die Polizisten den Mann wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr an und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Nach aktuellem Kenntnisstand sind der Polizei keine verursachten Verkehrsunfälle im Stadtgebiet bekannt. Etwaige Geschädigte oder gefährdete Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

