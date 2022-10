Bettler stiehlt einer Frau in Riedlingen über 500 Euro

Ein Unbekannter bettelt vor einem Einkaufsmarkt in Riedlingen. Eine Frau steckt dem Mann Geld zu – und wird gleich darauf bestohlen.

Ein Trickbetrüger, der sich als Bettler ausgab, hat einer Rentnerin auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen den Geldbeutel gestohlen – und reichlich Beute gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, stellte sich der junge Mann am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr vor die 82-Jährige, die sich gerade einen Einkaufswagen holen wollte. Der Mann zeigte der Seniorin einen Zettel mit diversen Namen und angeblich gespendeten Geldbeträgen. Er gab an, als Taubstummer für ein "Internationales Behindertenwerk" Geld zu sammeln. Die Rentnerin überreichte dem Unbekannten einen Fünf-Euro-Schein aus ihrem Portemonnaie. Nach der Übergabe umarmte der Täter die Frau, um sich zu "bedanken". Dabei stahl er die Geldbörse. In dieser befanden sich mehr als 500 Euro.

Das Opfer bemerkte schnell die Tat und verständigte die Polizei. Die fahndete nach dem Dieb – erfolglos. Der Gesuchte wird so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, circa 22 Jahre alt, kräftiger Körperbau mit rundem Gesicht, unrasiert. Der Mann trug eine schwarze Baseball-Kappe mit dem Schild nach hinten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)