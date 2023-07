Blaualgen im Riedlinger Baggersee: Test negativ, aber keine Entwarnung

Nach den jüngsten Regenfällen fielen die Proben aus dem Baggersee zuletzt erfreulich aus. Warum das Gesundheitsamt dennoch kein grundsätzlich grünes Licht gibt.

Das vermeintlich Betrübliche kann gute Seiten haben: Die vergangenen Regentage haben, wie aus dem Gesundheitsamt in Donauwörth zu hören ist, durchaus positive Auswirkungen auf die Blaualgen-Situation im Riedlinger Baggersee gehabt.

Wie Maria Kränzler, Sprecherin des Landratsamtes Donau-Ries, auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, sind die jüngsten Proben auf Blaualgen negativ ausgefallen. Grund sei, dass es zuletzt immer wieder geregnet hat. Dennoch werde das Gesundheitsamt noch keine Entwarnung für die Seen im Naherholungsgebiet aussprechen. Letztlich könne es sich bei den Blaualgenvorkommen "immer um ein Auf und Ab" handeln - zumal in den kommenden Tagen Hitzeperioden zu erwarten sind, etwa am Wochenende; hier werden seitens der Wetterdienste Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius für die Region rund um Donauwörth gemeldet.

Blaualgen: Es wird weiterhin Beprobungen am Baggersee in Riedlingen geben

Das Gesundheitsamt werde, wie Kränzler informiert, die Lage weiter beobachten und auch in der kommenden Zeit immer wieder Beprobungen veranlassen. In einer vorherigen Wasserprobe war eine hohe Konzentration an Blaualgen festgestellt worden. Jener Befund der Probe passte zum sogenannten Sichtbefund des Algenbefalls an der Beprobungsstelle. Die Blaualgen hatten sich zunächst wegen für sie günstigen Bedingungen eines trockenen, warmen Klimas sehr schnell vermehrt. In den vergangenen Tagen allerdings kühlte es sukzessive ab, hinzu kamen länger andauernde Regenschauer.

Die bei einem Massenauftreten gefährlichen Cyanobakterien befinden sich grundsätzlich überall in Gewässern - sie können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen wie Trockenheit und Wärme teils explosionsartig vermehren. Laut Gesundheitsamt sollte der Kontakt mit sichtbaren Blaualgen-Schlieren vermieden und beim Wassersport kein Wasser geschluckt werden. Falls bei Badegästen Durchfall, Atemnot oder Hautreizungen auftreten, müsse umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Die giftigen Bakterien können in größeren Mengen gar lebensgefährlich sein.

Das Gesundheitsamt Donau-Ries rät Badenden auch nach dem jüngsten negativen Befund, "die Augen offenzuhalten". (hilg)

