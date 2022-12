Blechschaden bei Unfall in Kreisverkehr in Riedlingen

Im Kreisel in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen hat es gekracht. Verursacherin des Unfalls ist eine 47-Jährige.

Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen im Kreisverkehr in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen einem anderen Pkw die Vorfahrt genommen. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die aus dem Ries stammende Verursacherin, 47, und der Fahrer, 49, des anderen Wagens blieben unverletzt. (AZ)