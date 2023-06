Blitzer auf B16: Über 1000 Temposünder werden erwischt

Wieder hat die Polizei auf der Bundesstraße bei Riedlingen eine Woche lang ein Messgerät platziert. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Zum dritten Mal in diesem Jahr hatte die Verkehrspolizei eine Woche lang auf der B16 bei Riedlingen rund um die Uhr ein Geschwindigkeitsmessgerät platziert. Das Ergebnis ist für Ludwig Zausinger, Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth, eher ernüchternd. Obwohl gerade erst über Pfingsten an dieser Stelle in dieser Form kontrolliert worden war, kamen jetzt über 1000 Buß- und Verwarnungsgelder zusammen.

Das Problem ist bekannt. Die Kreuzung nahe Riedlingen birgt eine gewisse Gefahr in sich, überqueren doch dort gerade in den Sommermonaten zahlreiche Fußgänger und Radler die Bundesstraße in/aus Richtung Naherholungsgebiet. Deshalb sind auf dem Abschnitt der B16 auch maximal 60 Stundenkilometer erlaubt. Weil durch die Pfingstferien, den Feiertag Fronleichnam und den damit verbundenen Brückentag sowie durch das schöne Wetter viele Passanten zu erwarten waren, bot es sich Zausinger zufolge an, den Messcontainer erneut einzusetzen.

Die Polizei misst auf der B16 über 12.000 Fahrzeuge mit mehr als 60 km/h

Die Bilanz sieht so aus: Bis zum Ende der Aktion am Montag um 9.10 Uhr registrierten die Sensoren des Geräts an sieben Tagen insgesamt 52.394 Fahrzeuge. Davon waren 12.413 Fahrzeugführer schneller als die erlaubten 60 km/h. Geblitzt wurde bei 69 km/h und mehr. Dies traf auf 1004 Verkehrsteilnehmer zu. Hiervon befinden sich nach Angaben der Polizei 748 im Bereich einer Verwarnung bis 55 Euro. Bei 256 Fällen wird eine Anzeige samt Punkteeintrag in Flensburg die Folge sein und in sieben Fällen zudem ein Fahrverbot.

Der "Spitzenreiter" war mit 139 km/h glatte 79 "Sachen" zu schnell unterwegs. Hier werden 1400 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten die Konsequenzen sein. Bereits bei den vorangegangenen Messungen hatte es extreme Überschreitungen gegeben.

"Wir müssen da dranbleiben", kündigt Zausinger weitere Kontrollen dieser Art auf der B16 bei Riedlingen an. (mit AZ)