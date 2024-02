Blitzer in Riedlingen: Relativ wenige Temposünder

In Riedlingen registriert die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle einige Verstöße. Insgesamt fällt das Ergebnis aber erfreulich aus.

Die Verkehrspolizei hat am Dienstag in der Steinbergstraße in Riedlingen ein Radargerät für eine Geschwindigkeitskontrolle platziert. Das Ergebnis werten die Gesetzeshüter als recht erfreulich. Einige Verkehrssünder gab es trotzdem.

Die Kontrolle lief von 8 bis 12.40 Uhr. In dieser Zeit registrierten die Sensoren des Messgerätes 777 Fahrzeuge. 426 waren in Richtung Ortsmitte unterwegs und 351 in Richtung Wörnitzstein. Die Beanstandungsquote lag bei niedrigen 1,4 Prozent. Von den elf ertappten Temposündern müssen fünf mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung bis 55 Euro rechnen. Auf sechs Raser kommen Bußgeldanzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister in Flensburg zu.

Der traurige Blitzer-Höchstwert in Riedlingen beträgt 85 km/h

Der traurige Höchstwert betrug 85 Stundenkilometer. Dies waren 35 mehr als erlaubt. Dies zieht laut Polizei ein Bußgeld von 260 Euro plus Gebühren und Auslagen, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich. (AZ)