Bremsmanöver auf der B16: Anzeige wegen Nötigung

Eine Autofahrerin gibt an, von einem anderen Verkehrsteilnehmer bei Riedlingen ausgebremst worden zu sein. Die Polizei ermittelt.

Eine Autofahrerin ist am Donnnerstagnachmittag auf der B16 bei Riedlingen offenbar von einem anderen Verkehrsteilnehmer wiederholt ausgebremst worden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Den Vorfall zeigte eine 23-Jährige an, die mit ihrem Pkw auf Höhe des Posthofs mit einem schwarzen BMW unterwegs war. Die Frau gab an, von einem Fahrer in einem silberfarbenen Opel mit DLG-Kennzeichen mehrmals und ohne ersichtlichen Grund massiv ausgebremst worden zu sein. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)