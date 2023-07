Riedlingen

vor 50 Min.

Die offene Ganztagsschule: Ein Gewinn für Riedlingen

Plus Am Wochenende weihte die Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen ihren Anbau ein und feierte den Beginn eines neuen, modernen Angebots. Warum dieses so wichtig ist.

Von Jule Eibl Artikel anhören Shape

Kinderfüße huschen über den Boden der Turnhalle der Gebrüder-Röls-Grundschule Donauwörth-Riedlingen, wo sich viele Menschen versammeln und aufgekratztes Lachen durch den Raum dringt. An diesem Samstag ist für die Einrichtung ein besonderer Tag: Es findet der offizielle Festakt zum Start der offenen Ganztagesschule statt – verbunden mit einem Tag der offenen Tür und dem Sommerfest der Schule. Die ganze Schulfamilie will diese Anlässe kräftig feiern, zusammen mit zahlreiche geladene Gästen.

Am Samstag strömten viele Besucherinnen und Besucher in die Gebrüder-Röls-Schule, um die Einweihung der Ganztagsschule, aber auch das Sommerfest zu feiern. Foto: Jule Eibl

Das Publikum wird von Rektorin Marion Hanrieder begrüßt, die sich herzlich bei allen Mitwirkenden des Projekts bedankt und dann die Bühne an die Schülerinnen und Schüler übergibt. Diese haben zu diesem besonderen Anlass ein Theaterstück mit Musik und Tanz einstudiert, das sie nun zum Besten geben. Der Inhalt orientiert sich ganz aktuell am Anlass: Es geht um „Herrn Ministerialdirigenten“, der sich auf dem Weg zur Einweihung der offenen Ganztagesschule nach Riedlingen begibt.

