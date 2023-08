Riedlingen

vor 21 Min.

Dieb in Umkleidekabine von Fitnessstudio

Ein Unbekannter hat in einem Fitnessstudio in Riedlingen Geld und Dokumente gestohlen.

Artikel anhören Shape

In einem Fitnessstudio in Riedlingen greift ein Unbekannter in eine Sporttasche. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Umkleidekabine eines Fitnessstudios in Riedlingen war ein Dieb oder eine Diebin zugange. Laut Polizei stahl der Unbekannte in dem Gebäude in der Straße Am Stillflecken am Montag zwischen 10 und 13 Uhr aus der Sporttasche einer Frau die Geldbörse und einen Schlüsselbund. Dem Täter fielen rund 200 Euro Bargeld und diverse Ausweise in die Hände. Die Polizei nahm die Ausweisnummern in den Fahndungsdatenbestand auf und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Themen folgen