Dieb zahlt Zigaretten mit fremder EC-Karte

Ein Unbekannter stiehlt eine EC-Karte aus einem Haus in Riedlingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit einer in Riedlingen gestohlenen EC-Karte hat ein Unbekannter im Donauwörther Stadtgebiet Zigaretten gekauft. Am Dienstag zwischen 13.30 und 14.45 Uhr nahm der Dieb ein Mobiltelefon der Marke RedMe sowie die Debitkarte aus einem Haus in der Abt-Gallus-Straße mit. Danach zahlte die Person mit dem Diebesgut mehrere Male an Zigarettenautomaten auf Rechnung des Opfers. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

