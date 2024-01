Dieb zapft 400 Liter Diesel aus Lkw in Riedlingen ab

Ein Unbekannter stiehlt aus dem Tank eines Lastwagens in Riedlingen den Sprit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat aus dem Tank eines Lastwagens in Riedlingen rund 400 Liter Diesel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah dies zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Während dieser Zeit stand der Lkw in einer Parkbucht in der Joseph-Gänsler-Straße. Der Dieb brach den Tankdeckel auf, um an den Sprit zu gelangen. Die Beute hat einen Wert von etwa 700 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)