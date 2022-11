Dienstwagen in Riedlingen zerkratzt

2000 Euro Sachschaden richtet eine unbekannte Person an einem Dienstwagen an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst am Montag wurde der Fall angezeigt, der Dienstwagen eines 54-Jährigen wurde laut Polizei aber schon vergangene Woche zerkratzt. Das Auto stand auf einer Parkfläche am Stillflecken. Der oder die Unbekannte machten sich mit einem scharfkantigen Werkzeug im Bereich der Motorhaube zu schaffen. Sachschaden: 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

