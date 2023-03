Ein "Feierabendbier" zu viel: Polizei erwischt Autofahrer in Riedlingen

Bei einer Polizeikontrolle im Donauwörther Stadtteil stellte sich heraus, dass der 33-Jährige einen Promillewert von 0,7 hatte.

Ein "Feierabendbier" zu viel hatte wohl ein 33-jähriger Donauwörther, den die Polizei am Donnerstag gegen 22.40 Uhr auf der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen kontrollierte. Der Mann gab an, nach der Arbeit ein Bierchen getrunken zu haben. Ein Alkoholtest vor Ort ergab allerdings, dass es wohl mehr gewesen sein muss, denn der Autofahrer hatte einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Test auf der Dienststelle. Dort bestätigte sich der Wert. Eine Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss war die polizeiliche Folge. Zusätzlich wurde der Autoschlüssel sichergestellt, um eine erneute alkoholisierte Fahrt zu unterbinden. (AZ)