Riedlingen

18:00 Uhr

Ein modernes Gotteshaus feiert 50. Geburtstag

Plus Die Dreifaltigkeitskirche in Riedlingen bietet viel mehr als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Hermann Kundinger kümmert sich um diese Oase der Ruhe.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es ist eine Kostbarkeit, ein Phänomen der Entschleunigung in unserer Zeit. Eines, wo der Trubel nicht hineindringt – und wo man vergessen könnte, dass draußen, mitten in Riedlingen, eine vielbefahrene Straße vorbeiführt, Busse brummen und die Hektik des Alltags ihren Lauf nimmt. Hier drinnen ist einfach Ruhe, nur das sanfte Plätschern des Brunnens auf der Wiese ist zu hören. Es ist ein ganz und gar spiritueller Ort. Wertvoll – gerade in dieser Zeit. Der malerische, grüne Innenhof der Riedlinger Dreifaltigkeitskirche und die versteckte, kleine Kapelle in dem modernen Gotteshaus sind wunderbare Orte – der Architektur und des Glaubens. Die größere der beiden Riedlinger Kirchen feiert am kommenden Sonntag Geburtstag. Ein Freudentag, zu dem man sich einiges wünscht, was wichtig wäre.

Kirchenpfleger Hermann Kundinger kümmert sich um das Riedlinger Gotteshaus. Foto: Thomas Hilgendorf

Herrmann Kundinger kennt die katholische Dreifaltigkeitskirche wie seine Westentasche. Seit einigen Jahren ist der Ur-Riedlinger Kirchenpfleger auf dem für heutige Verhältnisse sehr weitläufig-luftigen Gelände. Er schaut, dass hier alles in Ordnung ist, kümmert sich. Die Arbeitsstunden mag er nicht mehr zählen, doch jeder Hauseigentümer weiß: Bauwerke brauchen Pflege. Eigentlich wäre es ein Fulltime-Job, wie es auf Neudeutsch heißt. Doch Kundinger, inzwischen im Ruhestand, arbeitet hier im Ehrenamt. Gerne macht er das, damit alles passt in dem Gotteshaus, das am Sonntag den 50. Geburtstag hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen