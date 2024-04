Riedlingen

vor 48 Min.

Ein neuer Bebauungsplan für einen Einzelnen in Riedlingen?

Plus Kritiker sprechen von einem "Gewerbegebiet für einen einzelnen Investor". In Riedlingen gibt es fortan einen neuen Bebauungsplan, der nicht unumstritten ist.

Von Thomas Hilgendorf

Eigentlich sollten auf dem Acker ja in Bälde zwei große Logistikhallen stehen. Das Projekt in Riedlingen nahe der Bahnunterführung zum Gewerbegebiet war allerdings von Anfang an ziemlich umstritten. Kürzlich gab es eine Entscheidung hierzu im Donauwörther Stadtrat.

Ursprünglich hatte die Firma Schätzl Druck & Medien vor, westlich der Bahnstrecke in Riedlingen einen Produktions- und Logistikstandort zu betreiben. Wie im Stadtrat jüngst aber bekannt wurde, hat der Druckereibetrieb mittlerweile kein Interesse mehr an dem Projekt. Trotzdem möchte der Besitzer des Ackers den Bebauungsplan geändert haben, um dort als Investor bei Bedarf entsprechende Hallen bauen zu dürfen. Dafür hatte der Stadtrat bereits im Sommer vergangenen Jahres ein Verfahren eingeleitet, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt zu schaffen. Von Anfang an hatte es aber kräftigen Gegenwind im Gremium gegeben - und auch seitens einiger Anwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen