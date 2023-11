Riedlingen

18:00 Uhr

Wichtiger Schleichweg zwischen Riedlingen und Wörnitzstein wird saniert

Plus Die Straße wird nach langem Hin und Her nun doch in absehbarer Zeit hergerichtet. Wann die Verbindung gesperrt wird und wieviel es kostet.

Von Thomas Hilgendorf

Sie sieht nicht gerade aus wie eine Hauptverbindung, ist aber zumindest gefühlt eine der - milde ausgedrückt - gern genutzten Schleichwege. Die Verbindungsstraße zwischen Riedlingen und Wörnitzstein erscheint tausenden Fahrern mehr als praktisch, weil mit ihr einiges an Ampeln im Stadtgebiet umschifft werden kann. Allerdings: Die schmale Straße ist in die Jahre gekommen. Und ganz ungefährlich ist die Strecke auch nicht. Daran soll sich nun etwas ändern.

Ralf Allmannsberger vom städtischen Bauamt machte jüngst im Bauausschuss keinen Hehl aus der Tatsache, dass die recht hoch frequentierte Straße, die die Donauwörther Ortsteile Riedlingen und Wörnitzstein verbindet, "in einem schlechten Zustand" ist. Die Stadtverwaltung hatte für eine Sanierung der Straße bereits vor einigen Jahren zwei Varianten untersucht. Diese rückten jetzt erneut in den Fokus.

