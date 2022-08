Einbrecher in Gartenhaus-Siedlung am Riedlinger Baggersee

Ein Unbekannter dringt in ein Gartenhaus bei Riedlingen ein und beschädigt zwei weitere. Zur Beute gehören Beerpong-Tische.

In der Gartenhaus-Siedlung im Naherholungsgebiet in Riedlingen hat in der Nacht auf Donnerstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der Täter mindestens drei Häuschen an.

An zwei blieb es bei Beschädigungen an Fenstern und der Unbekannte drang nicht in die Gebäude ein. Auf einem dritten Grundstück am Baggersee öffnete er aber gewaltsam die Tür und nahm diverse Elektronikgeräte (unter anderem einen Fernseher und mobile Lautsprecher) sowie zwei Beerpong-Tische. Der Wert der Beute liegt bei über 1000 Euro. (AZ)