Eine Ära geht zu Ende - Generationswechsel im Vorstand der Vereinsgemeinschaft Riedlingen

Die Gründungsmitglieder Josef Reichensberger 1. Vorsitzender, Peter Stefan 2. Vorsitzender und Wilhelm Rister, Kassier, stellten Ihre Ämter zur Verfügung. Ein jahrzehntelanger bewährter und engagierter Vorstand legt nun seine Aufgaben in nicht weniger motivierte Hände. Und wie sehr der Gemeinschaftssinn der VG in die einzelnen Familien hineinwirkt, lässt sich anhand der neuen Vorstände belegen: Zur 1. Vorsitzenden wurde Manuela Schweihofer gewählt, Tochter des bisherigen Kassier Rister und als 2. Vorsitzender übernimmt Tobias Stefan das Amt von seinem Vater Peter. Der neue Vorstand hatte nun zu einem Ehrenabend eingeladen, um dem scheidenden 1. Vorsitzenden Dank und Anerkennung auszusprechen. Mit einem ehrenden Grußwort brachte Oberbürgermeister Jürgen Sorré die Grüße der Großen Kreisstadt mit und würdigte die ehrenamtliche Tätigkeit in den Riedlinger Vereinen, im Besonderen Josef Reichensberger. Die VG ist inzwischen viel mehr als nur ein loser Zusammenschluss der Dorfvereine. Sie ist das Herz und der Motor des Riedlinger Dorflebens, dessen Taktgeber über mehr als 20 Jahre Reichensberger war. Mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit blickt man daher auf die vielen Jahre seines unermüdlichen Engagements zurück. Getragen von den Vereinen hat er mit seiner authentischen Art die VG nach außen all die Jahre repräsentiert und dies verdient größte Anerkennung, wie Manuela Schweihofer in würdigenden Worten zusammenfasste. Und so wurde Josef Reichensberger zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bei der Übergabe der Urkunde zeichnete OB Sorré in seiner Laudatio ein authentisches Bild von Reichensberger, welches zeigte, mit welch hohem Einsatz er mehr als 20 Jahre nicht nur für die VG Riedlingen, sondern für die gesamte Große Kreisstadt und darüber hinaus sozial und politisch gewirkt hat. Dem stimmte auch MdL Wolfgang Fackler zu und warf in seiner Laudatio dabei noch einen weitergefassten Blick zurück in beider politischen Vergangenheit.

